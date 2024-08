Hollywood sciopera per i videogiochi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli attori disono di nuovo in sciopero. Il nemico principale è sempre quello: l’intelligenza artificiale, ampiamente utilizzata nel settore dello spettacolo ma ancora poco regolata. A differenza dello sciopero di quattro mesi concluso lo scorso novembre, però, il sindacato Sag-Aftra non protesta contro gli Studios o i servizi di streaming ma contro le compagnie che producono. Mentre le case di produzione cinematografiche tirano la cinghia, il settore dei videogame gode di ottima salute, con un fatturato di oltre 100 miliardi ogni anno. In questo ambito, l’utilizzo di una tecnologia sempre più raffinata è quasi scontato: i software usano le voci e i movimenti degli attori per generare i personaggi dei giochi.