Guidava ubriaco patente sospesa a Justin Timberlake

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 3 agosto 2024) La guida in stato di ubriachezza è costata ala. Nbc News scrive che il cantante è apparso ad un’udienza virtuale dal Belgio e il giudice gli ha sospeso temporaneamente il permesso di guidare. Ha anche ripreso il suo avvocato per alcuni commenti definiti, 'irresponsabilì. Non è chiaro cosa esattamente sia stato detto. Il magistrato ha anche minacciato di emettere un