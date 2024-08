Gp Gran Bretagna Espargaro in pole secondo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Lo spagnolo Aleix(Aprilia) con il tempo record di 1'57"309, ha conquistato laposition per la Sprint Race e per il Gp di. Lo spagnolo ha preceduto le due Ducati, quella di Peccodi 2 decimi ed Enea Bastianini di 384 millesimi. Quarto posto per Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) a 425 millesimi. Quinta posizione per Alex Marquez (a mezzo) che proveniva dalla Q1, sesto Brad Binder (Ktm, +0"641), settimo Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"789), ottavo Maverick Vinales (Aprilia, +0"828), caduto nel finale di sessione, nono Pedro Ascosta (Ktm)