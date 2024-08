Genova abusi sessuali sul chierichetto | arrestato prete

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Ricariche sulla Postapay, abiti griffati, videogiochi. Regali che arrivavano dopo gli. Con questa accusa unè statodai carabinieri di. Dalle indagini, coordinate dal pm Federico Panichi, sarebbe emerso che la vittima era un ragazzino che faceva il. Il sacerdote, come anticipato dal Secolo XIX, avrebbe anche tentato di baciare due giovani, dopo avere regalato loro una sigaretta elettronica. Agli arresti domiciliari in una comunità del levante genovese è finito il60enne, originario di Cagliari, ma da anni trapiantato in Liguria. La Curia lo ha sospeso dopo che nei giorni scorsi era stato perquisito l’alloggio dove viveva. Le accuse sono di violenza sessuale su minorenne, prostituzione minorile e tentata violenza aggravata.