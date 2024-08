Generale Vannacci assolto per uso auto a Mosca Lui | Ho sempre agito nel rispetto delle leggi

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 3 agosto 2024) Lo Stato Maggiore della Difesa ha decretato "la non sussistenza di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, a carico deldi divisione Roberto- addetto militare pro tempore presso l'ambasciata d'Italia a", in ordine all'utilizzo dell'in uso all'ufficio militare della capitale russa, e l'improprio ricorso al fondo "Promozione Italia" L'articoloper uso. Lui: “Honel” proviene da Firenze Post.