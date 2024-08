Gazzada Schianno camion urta cavi e abbatte palo dell’alta tensione | circolazione ferroviaria bloccata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Varese, 3 agosto 2024 – Traffico ferroviario in tilt, questa mattina, sulla linea Porto Ceresio -Milano, Treviglio – Milano – Varese e Malpensa – Varese – Mendrisio – Como. Stando alle prime informazioni, al passaggio a livello di, unhato iutilizzati per delimitare l'altezza dei mezzi in transito. L'impatto con il mezzo pesante ha provocato la caduta dei piloni che li sostenevano, i quali a loro volta hanno danneggiato la linea aerea di alimentazione dei treni. Inevitabile lo stop dellain direzione Varese e Milano. Nessuno è rimasto ferito e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco. Ora si lavora al ripristino della linea. Nel frattempo, sono stati attivati bus sostitutivi. Informazioni sulladei treni sui canali di Trenord e Trenitalia.