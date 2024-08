Gareggio alle Olimpiadi ma non posso pagare l’affitto | la storia da Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – “Sono. Ma non riesco a”. Dai Giochi Olimpici diarriva la confessione di Veronica Fraley, atleta dello squadrone degli Stati Uniti. La 24enne, alla prima esperienza olimpica, accende i riflettori sulle difficoltà che in America incontrano gli atleti ‘average’: non super star, spesso studenti dei college. “ma nonpagarmi”, dice Fraley, discobola che non ha centrato la qualificazione alla finale in programma il 5 agosto. L’atleta è una studentessa del college di Vanderbilt, dove si è diplomata. “La mia università ha coperto circa il 75% delmentre paga giocatori di football abbastanza per l’acquisto di auto e case”, scrive con una frecciata alla squadra di football che nel campionato Ncaa lo scorso anno ha vinto 2 partite e ne ha perse 10.