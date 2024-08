Furkan Palali concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 agosto 2024) Un personaggio ben noto per il pubblico di Canale 5 sta per approdare nel sabato sera di Rai1., conosciuto per il ruolo di Fikret Fekeli nella dizi Terra Amara, è uno dei concorrenti dicon le. Proprio come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, l’attore turco è pronto a mettersi in gioco da sabato 28 settembredicon leNato a Konya, in Turchia, il 27 ottobre 1986,ha un passato da modello, mentre ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione nel 2010.