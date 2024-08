Fedez trasportato d' urgenza in ospedale Notte intensa ma sto meglio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Nuovo malore per: il 34enne rapper milanese è stato colto da dolori addominali e vomito mentre era in volo sul suo jet privato diretto in Puglia per una serata a Gallipoli e all'arrivo è statod'in ambulanza al Pronto soccorso del Perrino a Brindisi. Ne danno notizia i suoi collaboratori su Instagram, spiegando che dopo un prelievo di sangue e terapia con antidolorifici, alle 4 del mattino"è stato dimesso su sua richiesta". "Al momento è ancora in attesa dei risultati" degli esami, ha spiegato lo staff, "per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente".