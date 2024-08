Fedez trasportato d' urgenza in ospedale | arrivano le prime parole del rapper

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di sabato 3 agosto 2024) Lo staff diha pubblicato un messaggio in cui avvertiva i fan che ilè stato colpito da un malore mentre era in volo per raggiungere Gallipoli ed è stato ricoverato d'in. Pochi minuti fa,ha pubblicato un aggiornamento, ringraziando lo staff medico