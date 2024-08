Fedez sta male ricoverato d’urgenza in codice rosso | come sta? Le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 3 agosto 2024)nuovamente al centro dell’attenzione per problemi di salute. Durante un volo privato diretto in Puglia, dove avrebbe dovuto partecipare a un evento alla discoteca Praja di Gallipoli, ha accusato un malore ed èto costretto ad un ricoveroall’ospedale di Brindisi.in? Loff dell’artiin? Le" L'articoloin? Leproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.