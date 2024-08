Fabbri finale con brivido | Scusate se vi ho fatto soffrire Sono stato bischero

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024) BAGNO A RIPOLI –con. Tutti a tifare Leosabato 3 agosto alle ore 19.35. Il campione di Bagno a Ripoli, recordman italiano peso con 22.95, conquista l’accesso allaolimpica di Parigi con l’ultimo lancio a disposizione. Mettendo pure a segno con 21.76 la miglior misura di qualificazione alladel peso. Misura che era stata fissata a 21.35. Primi dodici in. Unaconper il vicecampione del mondo toscano. Dopo un primo lancio poco brillante a 20.44 seguito da una bordata abbondantemente sopra la misura di qualificazione poi chiamata nulla. Quindi la miglior misura di qualificazione e pass per laai microfoni Rai: “Chiedo scusa a tutti, ho un talento per farle persone durante le qualificazioni.Come si dice a Firenze. Sbadigliavo. Mi sentivo un leone che non aveva fame.