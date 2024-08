Emergenza idrica in Italia si disperdono 42 litri ogni 100 in rete | la mappa degli sprechi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 3 Agosto 2024 –centodi acqua, in, immessa nellaper usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 58; gli altri 42 (pari a un valore assoluto di 3,4 miliardi di metri cubi) si perdono lungo lache in molte parti del Paese è datata e in cattivo stato di salute. Le differenze a livello territoriale sono evidentissime. Se nel Comune di Potenza non arriva nei rubinetti delle abitazioni il 71 per cento di quanto immesso in, a Chieti si tocca il 70,4 per cento, a L’Aquila il 68,9 per cento a Latina il 67,7 per cento e a Cosenza il 66,5 per cento. Per contro a Milano le perdite idriche raggiungono il 13,4 per cento, a Pordenone il 12,1 per cento a Monza l’11 per cento, a Pavia il 9,4 per cento e a Como, la città più virtuosa d’, il 9,2 per cento.