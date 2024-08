È stata Dakota Johnson a recapitare sulla porta del divo la sceneggiatura di Una notte a New York che gli ha riacceso la voglia di recitare dopo tante delusioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 agosto 2024) Sean Penn non ha l’aria divertita: sigaretta in bocca (e non si potrebbe fumare), un ciuffo bianco, scomposto,fronte corrugata. La faccia è una maschera segnata che lo fa assomigliare sempre più a Samuel Beckett, il drammaturgo irlandese di Aspettando Godot: stessi solchi scavati ai lati della bocca, naso prominente, aria assorta. Nella mano destra tiene l’accendino di plastica, che non abbandona mai.