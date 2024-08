d’Urso e le trattative con Ballando le tre opzioni | Cosa vuole Barbara

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 agosto 2024) Il mese scorsosu Instagram ha parlato di un incontro segreto di lavoro e pochi giorni dopo Davide Maggio ha rivelato che la conduttrice ha visto Milly Carlucci per un pranzo. La presentatrice Rai infatti vorrebbe la collega come concorrente dicon le Stelle e ci sarebbero dellein corso. Adesso Davide Maggio ha spiegato come stanno le cose. Pare che Carmelita punti alla giuria, mentre Carlucci la vorrebbe in pista (dove se la caverebbe benissimo), ma alla fine la regina delle buste choc potrebbe anche fare la ballerina per una notte. “Milly la vorrebbe come concorrente.vorrebbe sedere in giuria.con le Stelle, quest’anno, potrebbe avere in pista la reiettache su quella pista ci starebbe benissimo.