Dalla paralisi all’infarto cosa rischi se ti colpisce un fulmine

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Dall'afa all'allerta fulmini. In Italia cadono in media circa 1.600.000 fulmini all'anno, soprattutto, nei mesi di luglio e agosto. Proprio una scarica elettrica è caduta su una spiaggia ad Alba Adriatica in provincia di Teramo e alcuni bagnanti sono rimasti feriti. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha una pagina dedicata con un focus