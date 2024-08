Dalla paralisi all’infarto cosa rischi se ti colpisce un fulmine

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 3 agosto 2024) Guida dell'Iss sulla prevenzione: "E' pericoloso fare il bagno in mare durante un temporale" Dall'afa all'allerta fulmini. In Italia cadono in media circa 1.600.000 fulmini all'anno, soprattutto, nei mesi di luglio e agosto. Proprio una scarica elettrica è caduta su una spiaggia ad Alba Adriatica in provincia di Teramo e alcuni bagnanti sono rimasti feriti.