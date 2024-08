Da un laboratorio escursioni e vacanze a misura di territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildi sviluppo turistico sostenibile diventa un’associazione di promozione sociale. L’obiettivo? "Rafforzare i legami tra le persone che vivono ile immaginare nuovi servizi, non solo rivolti ai turisti, ma anche a chi abita ai Resinelli tutta o buona parte dell’anno e ha a cuore la tutela e la valorizzazione della località", risponde Sofia Bolognini, social media manager e dramaturg di 31 anni, che, insieme al marito Simone Masdea, agronomo forestale di 35 anni, nel 2021 ha fondato Resinelli Tourism Lab. "I Piani Resinelli sono, per tante persone, un luogo del cuore – prosegue Sofa -. Con l’associazione ci proponiamo di riunire queste persone e raccoglierne le idee per metterle in pratica, dando nuova energia ai progetti sul".