Crisi moda Toscana Regione | Servono ammortizzatori sociali

(Di sabato 3 agosto 2024): “” “L’incontro a cui nei giorni scorsi la ministra del lavoro e delle politicheCalderone ha dato la propria disponibilità, è sempre più urgente. Come le abbiamo scrittoper evitare i licenziamenti”. È l’appello che il presidente Eugenio Giani e l’assessora al lavoro Alessandra Nardini rinnovano al Governo riguardo allache sta vivendo il settore della, in occasione della nuova lettera inviata alla ministra per fornirle i dati relativi alle addette e agli addetti in cassa integrazione in. Dalla lettera – corredata da un foglio di dettaglio sui dati di coloro che percepiscono Cig ordinaria, straordinaria e Fsba, elaborato da Irpet e condiviso con la Commissione regionale permanente tripartita – emerge che insono circa 8.