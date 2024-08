Cosa fare quando un filmine cade in spiaggia | i consigli degli esperti

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 3 agosto 2024) Un pericolo in montagna, ma anche in luoghi ampi ed esposti soprattutto all'aperto e in presenza di acqua, come il mare, i pontili e le piscine. Proprio come è accaduto stamattina ad Alba Adriatica, nel Teramese, dove tre bagnanti sono state colpite e ferite, il fulmine può rappresentare un serio