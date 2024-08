Com’è Milano per un ‘terrone’ fuori sede lo racconta Stefano Maiolica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)è un guru per la generazione dei. Lui, ‘un terrone a’, come si autodefinisce, ha trasformato la sua esperienza dain un’ancora di salvataggio per tutti coloro che vivono a centinaia di chilometri da casa. Tutto ruota intorno all’asse-Salerno. Era il 2016 quandosi trasferì in Lombardia. "Con una valigia, piena di sogni e un pacco di mozzarelle di bufala, sono partito alla scoperta della tanto ambita. Ne ho passate tante, dalla ricerca della ‘stanza singola’, al dover sostituire i pranzoni di mamma con delle tristissime insalate. Ma sono qui, ce l’ho fatta. Ho scoperto unadi opportunità, unache splende poco ma quando splende lo fa alla grande". Una notte di maggio del 2018realizza che la sua storia era la storia di tanti e che, forse, sarebbe stato utilerla. Tant’è.