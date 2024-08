Cina | tecnologie di breeding avanzato beneficiano agricoltura globale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) Haikou, 03 ago – (Xinhua) – La “Silicon Valley” di Nanfan sta costruendo una grande piattaforma per la cooperazione internazionale nell’industria delle sementi del Paese. Cliccate sul video per scoprire come leavanzate didellal’. Agenzia Xinhua