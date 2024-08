Cerimonia Olimpiadi Parigi 2024 interviene il Vaticano | Un’offesa ai cristiani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Prosegue la polemica verso lad’inaugurazione alledello scorso 26 luglio. In un comunicato ilscrive che la Santa Sede “è rimasta rattristata da alcune scene delladi apertura dei Giochi Olimpici die non può che unirsi alle voci che si sono levate in questi giorni per deplorare l’offesa recata a tantie credenti di altre religioni“. “In un evento prestigioso in cui il mondo intero si riunisce attorno a valori comuni – prosegue la nota – non dovrebbero esserci allusioni che ridicolizzano le convinzioni religiose di molte persone. La libertà di espressione, che ovviamente non viene messa in discussione, trova il suo limite nel rispetto degli altri”.il: “ai” SportFace.