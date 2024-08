Cartone per frattura rimosso responsabile pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Primi provvedimenti dopo il caso delladi un paziente bloccata con scatole diall'ospedale di Patti. L'Asp di Messina dopo aver incaricato una commissione ispettiva che ha in corso le verifiche su quanto accaduto ha sollevato dall'incarico lafacente funzione del, in quanto "era stato conferito nel 2021 con modalità non conformi alla vigente normativa contrattuale di categoria". Inoltre, l'Azienda ha richiesto "di avviare un procedimento disciplinare anche nei confronti del direttore sanitario del presidio ospedaliero dell'ospedale di Patti la mancanza del materiale sanitario. 'Le verifiche continueranno', ha assicurato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.