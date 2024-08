Carceri | dal 2014 a oggi oltre 600 suicidi si rischia record morti nel 2024**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Nell'estate calda delle carceri non si arrestano ie il 2024di polverizzare ildel 2022, l'anno orribile con 85dietro le sbarre. La conta ad, sabato 3 agosto, si ferma a 61accertati tre i detenuti, uno ogni tre giorni circa. Se il drammatico ritmo non dovesse fermarsi, a fine anno il rischio è di arrivare a livelli peggiori di quelli dell'ultimo biennio. Nel 2023 iaccertati sono stati 70 e negli ultimi dieci anni (dal) sono 556 i detenuti che hanno perso la vita in carcere. Se si aggiungono i dati del 2024 il bilancio supera le 600 bare, incrociando i dati di Antigone, associazioni che operano nelle carceri e Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.