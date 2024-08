Canoa slalom Stefanie Horn sopravvive al ripescaggio ed avanza nel kayak cross

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)mette le cose a posto. L’azzurra sarà presente domani nelle batterie tra le migliori 32 per proseguire nel sogno di diventare il primo oro della storia nel, disciplina che fa il debutto olimpico proprio nelle acque francesi di Vaires-sur-Merne. Aveva destato stupore il suo terzo posto nella batteria del primo pomeriggio, finendo alle spalle di Evy Leibfarth e dell’altra azzurra Marta Bertoncelli. Non per niente,lo scorso anno è stata una delle migliori interpreti della categoria, accarezzando il sogno di vincere la Coppa del Mondo di specialità. Ma nella sua batteria la taiwanese Chu-Han Chang e la giapponese Haruka Okazaki non impensierivano più di tanto e difatti l’azzurra non ha bisogno di faticare per poter chiudere al primo posto la propria batterie, riuscendo dunque a rientrare con pieno merito nella giornata di domani.