Calendario nuoto oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 3 agosto tv italiani in gara

(Di sabato 3 agosto 2024), sabato 3, andrà in scena la penultima giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-8 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi. Fari puntati sul ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri. Il capitano azzurro, dopo aver conquistato a sorpresa il bronzo negli 800 stile libero, sarà impegnato nelle batterie dei 1500 sl con l’obiettivo di approdare nella Finale di domani. Un target comune a Luca De Tullio, anch’egli sui blocchetti di partenza dellanelle trenta vasche. Stesse ambizioni per le due staffette miste nostrane. In particolare, quella maschile ambisce alle posizioni di vertice, sulla base della spinta di Thomas Ceccon e di Nicolò Martinenghi.