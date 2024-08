Calciomercato Milan Fonseca VUOLE Abraham | ecco il SACRIFICATO dei rossoneri per arrivare all’attaccante della Roma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tammyè l’obiettivo del. Il centravantiè il primolista per, ma c’è bisogno di una cessione Ilpunta forte su. Secondo il Corriere dello Sport,avrebbe individuato nell’ex attaccante del Chelsea il nome ideale per affiancare Alvaro Morata in attacco. Lachiede 25-30 milioni,