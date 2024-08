Calciomercato | Cagliari e Lecce è testa a testa per arrivare al bomber ecco la situazione e il nome

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildele delin questo momento ha lo stesso obiettivo, si tratta di un centravanti. Per la precisione l’identikit del giocatore seguito riporta aldi Nzola. Come dicevamo appunto sia ildi Nicola che ildi Gotti lo vorrebbero inserire in rosa per aumentare il peso specifico offensivo. L'articoloperallae ilproviene da Webmagazine24.