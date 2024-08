Borse e occhiali ’tarocchi’ scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Marchi contraffatti, prodotti dannosi per la salute dei consumatori e stupefacenti sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle ai Lidi comacchiesi. Questo, nell’ambito dell’articolato piano per il presidio della fascia costiera a tutela del ‘Distretto turistico balneare’, messo in atto per il secondo mese consecutivo dall’inizio della stagione estiva dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara.