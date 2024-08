BOOM! MILLY CARLUCCI | GLI ULTIMI 2 VIP DI BALLANDO SONO CHIUSI E IMPACCHETTATI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 3 agosto 2024) Sale l’attesa per la nuova edizione dicon le Stelle. “Il cast è chiuso”, ha appena comunicatoche sottolinea la segretezza sugli2 vip in gara. Chi si aggiungerà a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan Palali? Nomi “forti” e “molto carini” svelano in un video pubblicato sui social la regina del sabato sera di Rai1 e il suo fidato braccio destro Giancarlo De Andreis. Sul web si scommette ancora sulla presenza di Barbara d’Urso. “I due nomi”, aggiunge la. DiPiù ha svelato che gli amici della d’Urso le dicono di non esitare e di salire sul treno dicon le Stelle: certi treni passano solo una volta nella vita.