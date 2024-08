Basket la Serbia si qualifica per i quarti delle Olimpiadi Finisce la favola del Sud Sudan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Laè l’ultima squadra a staccare i biglietti per idi finale nel torneo dimaschile alledi Parigi 2024, mentrela meravigliosadel Sud, che già aveva fatto una straordinaria impresa arsi e poi a vincere anche la sua prima partita nella storia ai Giochi. Per Jokic e compagni decisiva la vittoria proprio contro gli africani per 96-85. Strepitosa prestazione da parte di Bogdan Bogdanovic, top scorer con 30 punti con un clamoroso 6/9 dall’arco. Ottima la prova di Nikola Jokic con 22 punti e 13 rimbalzi, mentre al Sudnon sono bastati i 17 punti di Carlik Jones e Marial Shayok. Primo tempo di grandissimo equilibrio, con il Sudche riesce a fare partita pari con i serbi, presentandosi sul -3 alla pausa lunga (47-44).