Basket femminile 3X3 Germania domina la prima fase USA e Canada superano i playoff

(Di sabato 3 agosto 2024) Si sono delineate le semifinali nel torneo di3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Laha concluso laal primo posto, centrando la sesta vittoria dei Giochi contro la Spagna per 18-15. Le Furie Rosse, nonostante il ko, hanno concluso al secondo posto, staccando il biglietto direttamente per il turno ad eliminazione diretta. Daisono dovuti passare USA, Cina,ed Australia, con quest’ultima che ha pagato a carissimo prezzo la sconfitta nellaa gironi contro la Francia, già eliminata, per 18-16. Le australiane non si sono poi riprese dalla delusione, perdendo malamente aicontro ilper 21-10, con le nordamericane che domani affronteranno la. Anche gli Stati Uniti sono passati dai, battendo la Cina per 21-13 e disputeranno la semifinale contro la Spagna.