Basket A2 femminile Vigarano debutto ad Ancona La prima in casa contro Treviso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Debutterà ad, sabato 5 ottobre, la Pallacanestrodel coach Carlo Grilli. Diramato poco fa il calendario del torneo di Serie A2: la compagine biancorossa esordirà in terra dorica.linga, mentre la grande sfidaRagusa dell’ex Amaiquen Siciliano è fissata per il 14 dicembre a. Il girone d’andata finirà a Trieste,la formazione dell’altra ex Macarena Rosset, il 21 dicembre. Ultima il 5 aprile.