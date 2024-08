Barca in difficoltà a Ischia messi in salvo tre adulti e due bambini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSoccorso in mare adda parte della Guardia Costiera che in questi minuti sta completando il trasbordo su di una motovedetta dei cinque occupanti di una imzione in pericolo. Gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti nel tratto di mare davanti a Lacco Ameno: qui un motoscafo cabinato di circa 9 metri di lunghezza stava imndo acqua e da bordo hanno chiesto aiuto. In breve è arrivata sul posto la vedetta CP 829 che ha imto i 5 passeggeri del motoscafo, 3e 2, che sono stati portati a terra. Intanto è stato chiesto l'intervento di un sub che esaminerà lo scafo dell'imzione per trovare la falla e provare a chiuderla dopo di che sarà trainata in porto.