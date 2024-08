Autonomia | Bonelli ' oltre 600mila firme mobilitazione non si ferma'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "In poco più di sette giorni sono state raccolte600.000nel referendum contro l'differenziata. È una straordinariadi cittadini e cittadine che non sineanche in questo periodo di caldo. Vogliono difendere l'unità del paese, la sanità pubblica e la scuola nel nostro paese. Continuiamo così per preservare l'unità del nostro Paese". Così Angeloportavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra in un video sui social.