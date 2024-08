Autonomia a Napoli si raccolgono le firme in spiaggia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono centinaia lecontro l’differenziata raccolte questa mattina a “Mappatella Beach”, come è conosciuta la popolaredel lungomare partenopeo, durante l’iniziativa promossa dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, dal sindaco di Bacoli Josi della Ragione, dalla consigliera regionale Roberta Gaeta e dalla consigliera comunale Flavia Sorrentino. “Ai banchetti – riferisce lo stesso Borrelli – tantissimi i cittadini in fila, molti in costume, che hanno voluto dare il proprio contributo nella battaglia per fermare la legge a firma Calderoli che vuole spaccare in due l’Italia”. “Contro l’ennesima porcata del ministro leghista – spiega – dobbiamo fare fronte comune. Serve il contributo di tutti per fermare una legge che sancirà la morte del Mezzogiorno.