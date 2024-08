Atletica Dariya Derkach ottava nella finale olimpica del triplo Vittoria storica per la Dominica con Lafond

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)conferma il piazzamento dei Mondiali di Budapest 2023 e chiude inposizione ladel saltofemminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un buon risultato tutto sommato per l’azzurra, che non è riuscita però a replicare il 14.35 delle qualificazioni di ieri dovendosi accontentare di un 14.14 metri (+0.8 m/s) realizzato al primo tentativo. L’italo-ucraina, argento europeo indoor nel 2023, ha superato dunque il taglio al termine delle prime tre serie, garantendosi un postotop8 delle Olimpiadi sulla pedana (inizialmente asciutta, poi progressivamente sempre più bagnata dalla pioggia) dello Stade de France ma non riuscendo a migliorare la sua misura negli ultimi tre salti. Nessun rimpianto in ogni caso per la zona medaglie, distante oltre mezzo metro.