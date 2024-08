Adelia Lucattini presenta Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori a Buggerru

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 agosto 2024)– Martedì 6 agosto, alle ore 18, nel Lido Didobeach (Lungomare San Nicolò) di(Sud Sardegna), si terrà lazione di “per i”, il nuovo libro di, Psichiatra e Psicoanalista, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. L’opera, edita da Carena Editore, è disponibile in libreria su ordinazione e nei principali store on line. L’arrivo dell’estate porta con sé giornate calde, soleggiate, con attività di svago e giochi all’aperto per i, ma negli ultimi anni è anche oggetto di maggiore attenzione per gli effetti dei cambiamenti climatici con particolare riferimento proprio aiche, a causa del loro corpo in fase di sviluppo, sono più esposti ai rischi derivanti dal caldo estremo, dall’inquinamento atmosferico e da eventi climatici eccezionali, come siccità, inondazioni, tempeste e uragani.