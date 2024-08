Acqua | Cgia in Italia perso il 42% di quella immessa in rete ma a Potenza è il 71%

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. -(Adnkronos) – Nell’estate torrida, segnata dalla siccità, desta scandalo il dato sulle perdite dellaidrica. Come sottolinea un’analisi dell’Ufficio Studi delladi Mestre nel nostro Paese ogni 100 litri dinellaper usi civili ne arrivano all?utente poco meno di 58; gli altri 42 (pari a un valore assoluto di 3,4 miliardi di metri cubi) si perdono lungo laidrica che in molte parti del Paese è datata e in cattivo stato di salute. Le differenze a livello territoriale sono evidentissime. Se nel Comune dinon arriva nei rubinetti delle abitazioni il 71 per cento di quanto immesso in, a Chieti si tocca il 70,4 per cento, a L?Aquila il 68,9 per cento a Latina il 67,7 per cento e a Cosenza il 66,5 per cento.