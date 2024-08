William furioso con Trump per il post sul Senza veli di Kate | il retroscena svelato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il biografo della principessa svela l'aneddoto del 2011 Il principeeracon Donald, quando, nel 2011, il futuro presidente degli Stati Uniti affermò che"aveva solo se stessa da incolpare" per essere stata fotografata in. Lo rivela Rob Jobson nella biografia appena pubblicata 'Catherine, The Princess of Wales'. L'incidente avvenne