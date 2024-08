Violenze persecuzioni e video di minacce via social | la storia di Elisa che dopo due denunce aspetta che il suo ex 'armato' sia fermato

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) LadiAiello, 26enne di Latina, mette i brividi e ci offre un termometro della reale situazione in cui vivono le donne che sono scappate da situazioni di violenza fisica ma continuano a subireben duee un fascicolo bloccato tra due procure che non si decidono a intervenire, in questi giorni la raga