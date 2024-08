Violenze all’Orto dei Tolomei a Siena | arrestato un altro minorenne

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024)– Unarresto nell’ambito delle indagini per rapine, furti e lesioniDei. Nella mattinata del 2 agosto la Polizia diha eseguito la misura cautelare della custodia in istituto di pena minorile nei confronti di undei minori indagato. Si tratta di uno dei quattro raggiunti dalle perquisizioni domiciliari eseguite all’alba dello scorso martedì dalla Squadra mobile della questura di. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, su richiesta della Procura per i Minori, aveva disposto, infatti, la misura nei confronti di due dei quattro indagati per la serie di reati commessi la sera del 7 luglio nel centro cittadino della città del Palio. Uno di loro, tuttavia, non era stato rintracciato. Ieri mattina, con i genitori, si è presentato spontaneamente allo studio del proprio difensore, per consegnarsi ai poliziotti della Squadra Mobile.