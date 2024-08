Violenta grandinata a Torino chicchi grandi come palle da tennis e strade imbiancate – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono molti i disagi acausati dalla fortee dal vento che questo pomeriggio ha investito il capoluogo piemontese per più di un’ora. Oltre alleallagate si sono registrati alberi caduti nei corsi e danni causati daidi ghiaccio, in alcuni casi molto. Difficoltà nei trasporti urbani con mezzi pubblici costretti a deviazione o a rimanere addirittura fermi. Sono tante le auto danneggiate e che hanno riportato la rottura del parabrezza. Le richieste d’intervento in città e fuori ai vigili del fuoco sono stati oltre sessanta, anche se il numero potrebbe aumentare, fanno sapere dal comando provinciale. Abbattuti dalla furia del maltempo anche gli ombrelloni di alcuni dehors, sede e tavolini dei locali.