Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 19:45 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO SONO 7, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RISLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATOTRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PER TRAFFICO SEMPRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE DALAL CASILINA ALL’APPIA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE ARIANA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASALE PASTORE E LARIANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SPENTO L’INCENDIO, LA CIRCOLAZIONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 90 MINUTI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SPARANISE E CAPUA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI CASERTA POSSIBILI RITARDI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE SULLA FERROVIA ROMA-PESCARA LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA COCULLO E COLLARMENE, PER UN INCENDIO POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO SONO 7, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RISLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATOTRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PER TRAFFICO SEMPRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE DALAL CASILINA ALL’APPIA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE ARIANA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASALE PASTORE E LARIANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SPENTO L’INCENDIO, LA CIRCOLAZIONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 90 MINUTI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SPARANISE E CAPUA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI CASERTA POSSIBILI RITARDI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE SULLA FERROVIA ROMA-PESCARA LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA COCULLO E COLLARMENE, PER UN INCENDIO POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI AL MOMENTO SONO 11 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO . romadailynews
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