Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 18:45 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI AL MOMENTO SONO 11 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI AL MOMENTO SONO 11 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 17:15 - I TRENI REGIONALI SUBISCONO CANCELLAZIONI. ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma