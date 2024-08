Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)DEL 2 AGOSTOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-NAPOLI AL MOMENTO SONO 11 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA-FIUMICINO E LA PONTINA USCIAMO DAUN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO .