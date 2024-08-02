Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 17:15 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 16:30 - ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI SUBISCONO CANCELLAZIONI. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN IREZIONE ROMA INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO XATONE, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI E PROPRIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER LA SDIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA ENNESIMO CODE INCIDENTE DALLA LAURENTINA A TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL3 ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROSSIMITÀ DI ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 15:30 - ASTRALSPA. ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 12:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 12. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. Servizio fornito da Astral. VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER I TRENI REGIONALI. romadailynews
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