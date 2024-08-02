Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 16:30 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 12. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 11:30 - TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 11. romadailynews
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