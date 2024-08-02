Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 15:30 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 12. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. PER I TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA ROMA-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 11:30 - Servizio fornito da Astral. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 10:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PARLIAMO DI TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA ROMA-VITERBO. FILE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA A CASILINA E IN CARREGGIATA INTERNA DA TUSCOLANA A OSTIENSE. romadailynews
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